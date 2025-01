Ilfattoquotidiano.it - Da Trump a Trump, lo scrittore Stefano Rizzo: “Il più grande piano di lotta al cambiamento climatico non è bastato a far vincere i dem”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Combattere la deforestazione e il degrado del territorio, azzerare le emissioni al 2050, divieto di esplorazione di petrolio e gas nei terreni federali, blocco del contestato oleodotto Keystone che doveva attraversare tutti gli Usa, passando su territori indiani, stanziamento di centinaia di miliardi su eolico, fotovoltaico, nucleare, risparmio energetico, colonnine e auto elettriche (con incentivi fiscali per queste ultime fino a 7.500 dollari ciascuna, Tesla inclusa): tutto questo è stato fatto da Biden, con il famoso Inflation Reduction Act, durante i primi due anni di presidenza, il piùdialmai fatto negli Usa. Eppure, non è servito a fari democratici”., docente, esperto di politica americana, ha scritto numerosi saggi di cui l’ultimo, appena uscito per Castelvecchi, è Da: la presidenza Biden e la sconfitta dei democratici.