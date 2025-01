Amica.it - Da Sanremo 2025 a “Miss Fallaci”, il super febbraio di Miriam Leone

Inarrestabile. Dopo un anno sabbatico per dedicarsi alla sua nuova vita da mamma, l’attrice è pronta a tornare sulla scena con tutto ciò che il mondo dello spettacolo può offrirle. L’exItalia è tra le co-conduttrici scelte da Carlo Conti per affiancarlo a: sarà sul palco dell’Ariston giovedì 13. Poi, dal 25, sarà su Rai 1 in prima serata con, la serie di cui è protagonista, dedicata alla celebra giornalista. Una delle serie tv più attese, ma anche un progetto al quale la stessa artista è particolarmente legata., protagonista di “” (su Rai 1 dal 25). Prima, sarà co-conduttrice della terza serata di(IPA)protagonista del mese diPer, dunque, sta per iniziare un mese particolarmente intenso.