Scuolalink.it - Cybersicurezza: l’Università Federico II ospiterà il nuovo centro per il supercalcolo e la protezione dei dati

Leggi su Scuolalink.it

degli Studi di NapoliII sta per diventare il cuore pulsante dellain Italia e in Europa, con l’inaugurazione delNazionale di Ricerca HPC, Big Data e Quantum Computing. Situato nel polo di San Giovanni a Teduccio, questosi propone di diventare una delle strutture più avanzate al mondo per ladeie l’elaborazione ad alte prestazioni. L’inaugurazione, prevista per maggio 2025, segna un passo importante nel rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche del Paese, con un investimento complessivo di 50 milioni di euro. Un nodo strategico per laeuropea Il progetto, realizzato dal Consorzio Interuniversitario Cineca, coinvolge numerosi enti pubblici, università italiane e istituzioni di ricerca, con il supporto del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero dele della Ricerca.