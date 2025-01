Thesocialpost.it - Cruciani indignato con Augias: “Disprezza l’italiano medio”

Leggi su Thesocialpost.it

Corradodi nuovo nella bufera. Dopo la sparata in diretta tv, ospite di Lilli Gruber, dove ha detto testualmente che “il diritto di voto da solo non vale, un terzo degli italiani non capisce cosa legge”, il giornalista fresco 90enne si ripete sul Corriere della Sera. Ma le sue parole, oltre a far indignare la rete, colpiscono in modo particolare il collega Giuseppe. Il conduttore de La Zanzara non riesce proprio a contenere tutta la sua indignazione controdurante la sua trasmissione radiofonica.Leggi anche:ospite di Lilli Gruber: “Il diritto di voto da solo non vale, un terzo degli italiani non capisce cosa legge”Le parole diche fanno esplodere i socialMa quali sono le nuove dichiarazioni di Corradoche hanno fatto saltare la mosca al naso a? “Perché in Italia la sinistra non vince mai?”, è la domanda posta dal cronista del Corriere al decano del giornalismo italiano.