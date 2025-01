Movieplayer.it - Coyote vs. Acme, Lana Condor: "Il mio cuore è ancora spezzato per la cancellazione del film"

Leggi su Movieplayer.it

, protagonista divs., esprime il suo dispiacere per ladelda parte di Warner Bros. Le probabilità chevs., ilsui Looney Tunes che aveva suscitato grande attesa, venga mai distribuito sembrano ormai ridotte al minimo. La decisione della Warner Bros. Discovery di cancellarlo, giustificata dalla necessità di una detrazione fiscale da 30 milioni di dollari, ha scosso non solo i fan, ma anche uno dei protagonisti del. La pellicola raccontava la storia di Willy il, che decide di fare causa allaCorporation dopo che ogni suo prodotto si è ritorto contro di lui durante l'incessante inseguimento di Beep Beep. Nel, Will Forte interpretava l'avvocato del .