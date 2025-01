Consegna fiori a domicilio anche all' ultimo minuto? I migliori siti da tenere a mente

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Perché avere a portata di mano una lista deiper ladiè più utile che mai? Semplice: i, durante il periodo di San Valentino, sono un must. Tanto che esistono persino leggende che cercano di spiegare l’origine di questa romantica tradizione. La più famosa racconta che San Valentino, all’epoca un semplice sacerdote, si trovasse a curare il suo giardino quando assistette a una scena insolita: una coppia di innamorati intenti a litigare animata. Colpito dall’accaduto, Valentino recise una rosa rossa e la porse alla coppia, placando immediatail loro litigio.