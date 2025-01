Lanazione.it - Conciliare vita e lavoro. Un seminario

Per molti lavoratori è sempre più difficile riuscire agli impegni lavorativi con laprivata, lo è ancora di più per le lavoratrici ed è anche per questo che oggi pomeriggio, nella sede grossetana di Cna Paola Checcacci, presidente del Comitato Impresa Donna di Cna Grosseto, terrà unsu questo argomento. L’appuntamento è dalle 15 alle 18 e al centro delgratuito dal titolo "Conciliazione. Insieme per un futuro migliore" ci sarà la riflessione condivisa su come le politiche sociali e lavorative possano cambiare il welfare locale, partendo dalle esigenze personali e familiari per arrivare a costruire una rete di servizi efficiente ed adeguata ai reali bisogni delle donne e delle persone più in generale. "È innegabile – commenta Checcacci – che nelle scelte fatte dalle donne, un peso importante lo hanno i servizi e le opportunità di supporto presenti sui territori.