Lapresse.it - Concessioni balneari, la Regione Marche annuncia la modifica al Piano di gestione integrata

Sarannoti alcuni criteri contenuti neldidelle zone costiere per il rilascio di nuove aree di concessione. Lo ha stabilito la Giunta regionale nel corso dell’ultima seduta. “Si tratta – spiega l’assessore regionale alla difesa della costa, Stefano Aguzzi – di modifiche non sostanziali dei criteri a cui devono attenersi i singoli Comuni nel momento in cui devono andare a redigere i Piani didelle spiagge”. Nel 2019 laha approvato ilintegrato didella zona costiera (GIZC). “In esso – continua Aguzzi – sono stati introdotti criteri che, per le nuove, obbligava a spezzare le spiagge in piccoli lotti. In particolare, si era stabilito che vi potessero esserenon più estese di 100 metri fronte mare, considerato quest’ultimo come limite massimo.