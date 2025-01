Lapresse.it - Coca-Cola ritira alcune bevande in Europa: rischio “grave” per presenza clorato

ha richiamatodelle sueanalcoliche indopo che sono stati rilevati livelli più alti del normale di una sostanza chimica chiamatanelle bottiglie e nelle lattine di uno stabilimento di produzione in Belgio. Lotti di, Fanta, Sprite, Minute Maid e Fuze Tea sono stati tra i prodotti richiamati in Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, ha dichiarato martedì l’azienda. Il richiamo riguarda lecon codici di produzione dal 328 GE al 338 GE.“Siamo inoltre in contatto con le autorità di un numero molto limitato di mercati europei – Francia, Germania e Gran Bretagna – dove è stata spedita una quantità molto limitata di scorte”, ha dichiarato l’azienda. In questi Paesi non è stato richiamato alcun prodotto.Le autorità sanitarie di Danimarca, Portogallo e Romania sono state informate dal sistema di allarme rapido dell’Unione Europea per verificare se gli scaffali dei negozi o i distributori automatici fossero stati riforniti di bibite potenzialmente contaminate.