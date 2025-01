CM com – Milan Furlani non va a Zagabria per trattare Gimenez | Feyenoord deluso ecco la prossima mossa rossonera|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-28 09:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com:Santiagonon è un giocatore che molla alla prima difficoltà. Sia in campo che fuori, lotta sempre per il proprio obiettivo, per un gol. Dopo due anni e mezzo al, con 45 gol in 73 partite totali in Eredivisie, vorrebbe provare la sensazione di esultare nella Scala del Calcio, per la la passione dei tifosi di fede rossonera. Dopo averlo solo sfiorato la scorsa estate, Santi spera che iltrovi presto un accordo con il. La trattativa tra i club va avanti ma, allo stato attuale, con una netta distanza sulle cifre dell’affare.RESTA- Ci sono indizi che vanno segnalati all’interno di una trattativa tanto complessa come quella traper. Giorgio, tifoso rossonero nonché CEO del, non farà parte della spedizione adove il Diavolo si giocherà la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League contro la Dinamo di Fabio Cannavaro.