Clima il caldo eccessivo causerà milioni di morti in Europa entro fine secolo

Ildi, oltre i due, inladel. E’ la previsione di un nuovo studio con scenari di temperature estreme che “uccideranno fino a 2,3di persone ina meno che i Paesi non migliorino nella riduzione dell’inquinamento dovuto alle emissioni di CO2 e nell’adattamento alle condizioni ditorrido”.Lo studio – messo a punto da un team di ricercatori della London school of hygiene and tropical medicine, e pubblicato sulla rivista ‘Nature Medicine’ – ha esaminato le simulazionitiche di diversi scenari e ha preso in considerazione i tassi di mortalità in 854 città. Ne emerge che “l’Italia, la Spagna meridionale e la Grecia dovrebbero vedere un massiccio aumento del tasso di decessi dovuti ala causa dei cambiamentitici”.