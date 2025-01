Quotidiano.net - Claudia Chessa: Aggredita a Malta, il fidanzato arrestato e poi rilasciato

"Mia figlia non è una pazza, non si è lanciata dal balcone per un semplice litigio, è stata picchiata e ha cercato di scappare per salvarsi". Silvano, padre di, la ragazza di 18 anni di Arzachena ricoverata in ospedale da giovedì scorso dopo essere precitata da un balcone al quarto piano piano dell'H Hotel di La Valletta, è un fiume in piena. In viaggio dalla Sardegna per raggiungere, dove sua figlia si trova dal mese di novembre ospite di casa famiglia che accoglie studenti stranieri impegnati ad imparare l'inglese,racconta all'ANSA quanto gli ha detto la figlia, le cui condizioni di salute stanno migliorando anche se dovrà essere sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico alla schiena, a causa delle fratture riportate nella caduta, fortunatamente attutita da un tendone.