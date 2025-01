Romadailynews.it - Cina: vlogger italiano impara la danza del leone

Alla vigilia del primo Capodanno cinese dopo l’iscrizione di successo nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, ilAlessandro Martini (nome cinese: Alei) e’ entrato a far parte della Shanghai Dragon Lion Association per apprendere quest’arte tradizionale da zero. Dopo uno studio assiduo, Alei ha partecipato a una semplice esibizione di gruppo. Attraverso l’apprendimento delle attivita’ tradizionali legate alla Festa di primavera, Alei ha acquisito una comprensione piu’ profonda della cultura cinese. “Spero che un giorno potro’ esibirmi con ladelall’estero, affinche’ piu’ persone possano conoscere e amare la cultura tradizionale cinese”, ha aggiunto Alei. Agenzia Xinhua