Cina: Tesla, BMW si uniscono a produttori locali EV per contestare dazi UE

e BMW si sono unite aicinesi di veicoli elettrici (EV) perdell’Unione Europea (UE) sugli EV di produzione cinese, presentando dei ricorsi alla Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE), secondo quanto riportato sul sito della corte. Le cause legali delle case automobilistiche fanno seguito ad altre simili presentate la settimana scorsa daicinesi di EV BYD, Geely e SAIC, che hanno contestato iaggiuntivi dell’UE sulle importazioni fino a oltre il 35%. Il portavoce della Commissione europea, Olof Gill, ieri ha confermato in una conferenza stampa che l’UE e’ pronta a rispondere al ricorso in tribunale. Nonostante la forte opposizione degli operatori del settore negli Stati membri dell’UE, la Commissione ha portato avanti la sua proposta di imporrecompensativi sui veicoli elettrici cinesi in ottobre.