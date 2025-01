Chiara Ferragni senza rimpianti | Sto meglio senza Fedez non era una bella relazione – Il video

Leggi su Open.online

non hasulla separazione dall’ex marito. La coppia ha raggiunto un accordo a dicembre, dopo sei ani di matrimonio. Da mesi ormai i due avevano ammesso la crisi, non apparivano più insieme e avevano raccontato ognuno la propria versione sulla fine della. Quel che è chiaro quando l’influencer parla ai microfoni di Striscia la notizia, è cheè soddisfatta della situazione attuale e non tornerebbe indietro. «StoFederico. Non era una», ha detto all’inviato di Canale 5 Valerio Staffelli, «non ci sentiamo molto, lui non è molto carino». Motivo dell’incontro è la consegna del tapiro per l’annuncio della scelta didi portare a Sanremo 2025 il branostronza in duetto con Marco Masini. «Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui», pur ammettendo che forse sarebbe stata auspicabile un’altra canzone, giusto per non alimentare voci.