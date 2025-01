Davidemaggio.it - Chiara Ferragni è la ‘Bella stronza’ di Fedez a Sanremo? La sua risposta

E’ o non è dedicata a? Nel corso della quarta serata del Festival di2025, come è stato annunciato domenica scorsa,duetterà con Marco Masini sulle note di Bella stronza. Testo alla mano, è impossibile non pensare che il rapper possa alludere all’ormai ex moglie. Per tale motivo, Striscia la Notizia non si è fatta sfuggire l’occasione di incontrare l’influencer per consegnarle il sesto Tapiro d’Oro della ‘carriera’.Raggiunta da Valerio Staffelli,ha deciso di mantenersi sul vago appena l’inviato le ha chiesto lumi sulla scelta della cover dell’ormai ex marito:Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a luiche ha dato modo a Staffelli di fare all’influencer un’ulteriore domanda:Ma con tutte le canzoni che Masini aveva nel suo palmares doveva scegliere proprio questa?L’attapirata si è così detta d’accordo, prima di ammettere di non avere sentitoper confrontarsi sull’argomento:No, non ci sentiamo molto.