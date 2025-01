Ilfattoquotidiano.it - Chiara Ferragni: “Bella stronza è dedicata a me? Chiedete a Fedez, sto meglio senza di lui. Non era una bella relazione”. Tapiro d’oro all’ex moglie del rapper

, in gara a “Sanremo 2025”, nella serataai duetti e alle cover di venerdì 14 febbraio ha scelto di cantare con Marco Masini una sua celebre canzone. “”, brano controverso del 1995, torna di moda per tingersi di giallo. Un giallo musicale ma soprattutto legato al mondo del gossip, perché per molti la decisione sarebbe legata alla fine del matrimonio tra il. Dopo aver portato in gara “Battiti”, con un testo che parla di depressione, la cover è una dedica?Federico Lucia, vero nome del cantante di Rozzano, ha scelto per ora di non fornire commenti mentre “Striscia la notizia” ha consegnato all’imprenditrice e influencer un: “Non penso siaa me, però potete chiederlo a lui”, il commento di. “Ma con tutte le canzoni che Masini aveva nel suo palmares doveva scegliere proprio questa?”, ha chiesto l’inviato Valerio Staffelli.