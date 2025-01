Quotidiano.net - Chi sono i migliori pasticcieri al mondo per il 2025? Nessun italiano sul podio

Leggi su Quotidiano.net

Ancora una volta la città di Lione, in Francia, ha ospitato La Coupe du Monde de la Pâtisserie. Il tema di quest'anno era il "Patrimonio Nazionale": le squadrestate invitate a rappresentare la propria cultura attraverso le loro creazioni. Ecco com’è andata e i vincitori del Pastry World Cup, il celebre evento dedicato aldella pasticceria. Pastry World CupL'edizioneha introdotto nuove prove, tra cui lo "Show Chocolat", che ha sfidato i partecipanti a creare 32 dolci utilizzando il cioccolato, combinando creatività culinaria e scenografia ispirata allo street food. Per questa nuova edizione, la competizione si è concentrata su cultura e identità nazionale. Le squadrestate chiamate a realizzare opere ispirate al loro patrimonio, un obiettivo in grado di rivelare non solo la maestria tecnica, ma anche la ricchezza culinaria e culturale dei Paesi di appartenenza.