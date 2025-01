Panorama.it - Chanel celebra 110 anni di alta moda

«Da 110, l'Haute Couture diè sinonimo di libertà creativa illimitata, di un savoir-faire unico tramandato di generazione in generazione, di gesti ripetuti ma rinnovati, di pazienza, di eccellenza e di un'allure senza tempo continuamente reinventata, immediatamente riconoscibile».Con queste parole, la maison francese presenta la sua collezione di. In attesa del debutto di Matthew Blazy — previsto per il mese di ottobre — lo Studio rende omaggio all’eredità di Coco, mettendo in luce la sua maestria nell’uso del colore. Dai toni pastello, alle sfumature più audaci, senza tralasciare il blu notte e il classico nero.Sulla passerella, progettata a forma di doppia C, si susseguono capi in tweed, tessuto simbolo della maison, che si declina in tailleur dalle spalle strutturate e proporzioni aggiornate, mentre il tulle, etereo e impalpabile, dà forma a creazioni che sembrano fluttuare con leggerezza.