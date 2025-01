Digital-news.it - Champions, su Sky un mercoledì senza precedenti! 17 partite live e super Diretta Gol

Il giro d’Europa in una notte su Sky: 17inda vivere anche in contemporanea grazie aGol con grafiche dei risultati e classifica in continuo aggiornamento, oltre a Sky Sport Plus, accessibile dal tasto verde del telecomando Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream. Poi studi per seguire i match: speciale Campo Aperto con i commentidurante leLeague Show per il pre e il postpartita.Appuntamento in Europa con una nuova straordinaria notte di UEFALeague 2024/2025.29 gennaio si scende in campo per l’ultima giornata della massima competizione europea per club. Una serata da vivere minuto per minuto su Sky e in streaming su NOW con laGol, la visione personalizzata di Sky Sport Plus e gli studi sempre accesi per non perdere gli aggiornamentidi campi.