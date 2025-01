Champions League | Manchester City contro Club Bruges

Leggi su Justcalcio.com

Notizie del Team diha avuto più della loro giusta dose di problemi di infortunio in questa stagione, ma è stata potenziata dal ritorno di John Stones nell'ultima settimana e sembra destinato a giocare.Josko Tomorrow è una finale per noi . Vogliamo essere nella fase successiva. La nostra fiducia è abbastanza buona. Siamo a casa e avremo uno spirito enorme dai nostri fan. Penso che saremo pronti. pic.twitter.com/4rzs2qnlmg–(@Man) 28 gennaio 2025Inoltre, potrebbe essere coinvolto Oscar Bobb, che è tornato in allenamento dopo aver perso l'intera stagione finora. Tutti e tre i nuovi acquisti non sono ammissibili.Line-up previsteUomo città: Ederson; Nunes, Stones, Akanji, Gvardiol; De Bruyne, Gundogan, Silva; FODEN, HAALAND, SAVINHO: Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, de Cuyper; Jashari, onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutgla