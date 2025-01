Lapresse.it - Champions League, dove vedere tutte le italiane in campo nel “super mercoledì”

Leggi su Lapresse.it

Per la prima volta nella storia dellale partite si disputeranno in contemporanea. La nuova formula prevede infatti che i match dell’ottava e ultima giornata si giochino tutti alle 21 domani,29 gennaio, senza più distinzione di slot orario (attualmente sono alle 18:45 e alle 21). Le cinqueinDelle cinqueimpegnate, Inter, Milan e Atalanta sono ancora in corsa per qualificarsi direttamente agli ottavi. I campioni d’Italia in carica ospitano il Monaco, mentre rossoneri e bergamaschi saranno impegnati in trasferta rispettivamente contro Dinamo Zagabria e Barcellona. La Juve, che spera nei playoff, ospita in casa il Benfica mentre il Bologna, già matematicamente out, fa visita allo Sporting Lisbona.le partite delleinNessuna delle gare che vedranno impegnate le cinquesaranno visibili in chiaro.