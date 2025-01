Ilrestodelcarlino.it - Cervia ko e raggiunto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È stato un gol di Lorenzo Polidori al 10’ del primo tempo a decidere 1-0 il derby di Classe nel match d’alta quota della quinta giornata di ritorno del campionato di Promozione. I padroni di casa sono stati abili a sfruttare la prima occasione da rete dell’incontro e poi a gestire il ritorno delUnited, che si è concretizzato con maggior concretezza nella ripresa. Il primo gol stagionale di Polidori ha dunque permesso alla formazione biancorossa di tornare al successo e di accorciare la classifica dove le rivali hanno pareggiato. Il Classe ha consolidato l’8° posto a quota 35, stabilizzandosi in una posizione di tranquillità. Ilinvece si è fatto raggiungere al 4° posto, a quota 38, dal Riccione. Nonostante la posizione, per riattivare il meccanismo del playoff bisognerà ridurre di 5 lunghezze l’attuale -11 dalla Fratta Terme, che a propria volta è impegnatissima nella lotta per la promozione con Misano a Santarcangelo.