Lanazione.it - Centro istruzione adulti: "Una seconda possibilità per italiani e stranieri"

"Siamo la scuola che fornisce agliuna, e una prima opportunità aglidecisi a imparare la lingua del nostro Paese". Domenico Biagio Perrotta (foto) è il dirigente delper l’per, una realtà attiva a livello provinciale che ha la sede legale a Poggibonsi in viale Garibaldi e che conta più di 2mila corsisti suddivisi tra i vari plessi (Valdelsa, Amiata, Valdichiana, Siena) e nelle case di reclusione di Santo Spirito e di Ranza. Alle aule di viale Garibaldi a Poggibonsi si unisce lo spazio a Salceto, all’ultimo piano del palazzo che ospita anche ilper l’impiego. "Allievi di tante nazionalità diverse, un numero in doppia cifra, e non si sa quanti dialetti – osserva Perrotta – in una comunità educante nota con l’acronimo Cpia: un insieme di scuole statali a pieno titolo, nell’ambito del ministero dell’, che realizzano un’offerta formativa pere giovani che non hanno assolto l’obbligo dio che non sono in possesso della licenza media".