Catania, bimba di 18 mesi ingoia pila a bottone: organi danneggiati dagli acidi

Una bambina di appena un anno e mezzo è stata ricoverata in condizioni critiche dopo aver ingerito una, che le ha causato gravi danni agliinterni. La piccola era arrivata in codice rosso al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Cannizzaro di, già in condizioni preoccupanti.Leggi anche: Terribile incidente, la vittima è l’imprenditore italiano: la tragica scopertaDopo un primo intervento per stabilizzarla, la bambina è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Garibaldi-Nesima, dotato di un reparto specializzato. Qui, un’equipe medica l’ha sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza, durato oltre tre ore. Come riporta l’emittente siciliana Rei Tv, l’operazione eseguita nel reparto di Gastroenterologia è riuscita, ma le sue condizioni restano serie. Nonostante i gravi danni subiti, i medici hanno fortunatamente escluso il pericolo di vita.