Casa per 10 milioni di famiglie è impossibile comprare e anche affitti sono troppo cari

Per 10di, quelle con reddito fino a 24 mila euro, l’acquisto di unaè insostenibile nelle grandi città e per i più fragilil’affitto ècaro. E’ quello che emerge dai dati dell’indice di accessibilità per l’acquisto, che emergono dall’Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni presentato dall’associazione nazionale dei Costruttori Edili a Roma.La ricerca evidenzia che per pagare il mutuo si arriva a spendere la metà del proprio reddito, per i meno abbientioltre i due terzi. Nei capoluoghi, l’acquisto di un abitazione per lemeno abbienti (primo quintile di reddito), nel 2022 la città meno accessibile è Milano per l’82,9% seguita da Roma 61,4% e Firenze +61%. Per lein fascia ‘grigia’ (secondo quintile di reddito) Milano è sempre in cima per il 54,1%, al secondo posto Napoli 41,2% e il terzo gradino è Firenze per il 41,1% delle