Ilrestodelcarlino.it - Casa di comunità, l’Ast promette 30 posti letto

died ex ospedale, summit tra il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e la governance dell’Azienda sanitaria territoriale di Ancona. Ieri in Comune, infatti, sono arrivati il direttore generale Giovanni Stroppa e il direttore amministrativo Sonia Piercamilli. Nel corso dell’incontro Fiordelmondo ha posto innanzitutto l’accento sulladi, rispetto alla quale il progetto prevede 30di cui però solo 16 finanziati. Al riguardo il dottor Stroppa, secondo quanto riportato dall’Ente in una nota, "ha ribadito che sono in atto tutte le iniziative necessarie a reperire le risorse – stimate in circa un milione di euro – per garantire la copertura di tutti i 30". Sponda municipio, "sarà importante, a questo riguardo, che la Regione Marche mantenga gli impegni assunti con atti concreti prima del termine del mandato amministrativo".