Laha avviato un processo per condividere alcuni dei suoi segretissimi obiettivi di capacità – che determinano il tipo di armi ed equipaggiamenti che i Paesi membri devono produrre – con l’industria, secondo quanto riferito da alcune fonti di Bloomberg. La decisione rientra nell’ambito degli sforzi degliati per spingere ad aumentare la produzione in quello che il nuovo segretario generale, l’ex premier olandese Mark Rutte, definisce un “passaggio a una mentalità da tempo di guerra”.Gli obiettivi in chiaroSecondo le fonti lasta cercando un modo per indicare alcuni degli obiettivi aggregati in un formato che possa essere condiviso in modo sicuro, per convincere lead aumentare la capacità produttiva. Il passo richiederebbe un consenso tra gliati e potrebbe avvenire nei prossimi mesi.