Carnevale 2025 | quali regioni chiuderanno le scuole e per quanto tempo

Dopo le vacanze di Natale, le prossime festività per gli studenti saranno quelle del, in particolare per il ponte che, quest’anno, cade il 4 marzo.Le celebrazioni per la festa che precede la Quaresima, infatti, cominceranno nelil 16 febbraio, per terminare appunto con il Martedì grasso, il 4 marzo. Il 27 febbraio sarà il giorno del Giovedì Grasso, mentre il 2 marzo è l’effettiva domenica di.In alcune, in occasione della festività, sono previsti più giorni di vacanza, come a Bolzano, dove le lezioni saranno sospese addirittura per una settimana, mentre nella gran parte delle altrei giorni previsti saranno solo il 3 e il 4 marzo. Va però detto che non tutte lefermeranno l’attività scolastica in occasione del, anzi sono solo 7, oltre alle province di Bolzano e Trento, a celebrare la festività.