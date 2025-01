Liberoquotidiano.it - “Captain America: Brave New World”, è il nuovo film della Marvel Studios

Abbiamo dato il primo sguardo sulla grande novità: mettere nuovamente in scena. Ad interpretarlo è Anthony Mackie visto sullo schermo con una proiezione footage, il resto sarà visionato nei prossimi giorni. Ma lui, l'attore del momento, lo abbiamo incontrato ed è stata una bella esperienza. Che glini, fossero più disponibili dei nostri attori, tolta qualche rara eccezione, lo sapevamo da tempo. Ed Anthony Mackie ha confermato la nostra idea. Gentile, divertente, pronto ad ogni battuta è un vero! Per gli amantila storia ricomincia in tutta la sua capacità di essere insostituibile. Partiamo da qui: ci sarà un incidente internazionale dopo che Sam incontra il presidente neoeletto degli Stati Uniti (Harrison Ford), e nasce la certezza che possa essere in atto un complotto globale.