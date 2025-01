Anteprima24.it - Candelora, la Prefettura dispone il piano sicurezza e traffico

Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, presso ladi Avellino, si è tenuto il Comitato per l’Ordine e laPubblica, presieduto dal Prefetto, per pianificare e definire le misure diin vista delle celebrazioni della.All’incontro hanno partecipato i vertici delle Forze dell’Ordine, rappresentanti delle amministrazioni locali e di tutte le istituzioni coinvolte, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento sereno e indelle diverse manifestazioni legate alla ricorrenza.Quest’anno, tenuto conto che lacade in una giornata festiva, si prevede un maggiore afflusso di fedeli e visitatori; inoltre, il programma degli eventi è particolarmente ampio e fitto, in virtù anche della collaborazione tra i Comuni di Avellino e Mercogliano, dove si tengono numerosi eventi correlati anche prima della data del 2 febbraio.