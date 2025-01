Juventusnews24.com - Cambiaso Manchester City, offerta in arrivo questa settimana? Con la sua cessione nuovo colpo in difesa: lo scenario

di Redazione JuventusNews24inper l'esterno? Se dovesse partireper la: loCome spiegato da Tuttosport, l'delper Andreapotrebbe arrivare nella giornata di giovedì, quando sarà conclusa la fase a gironi della Champions League. E il calciomercato Juve potrebbe non chiudere alla.Qualora l'per l'esterno fosse di 60/65 milioni di euro, allora i bianconeri potrebbero dare il via libera alla partenza, per fiondarsi poi sull'acquisto di undifensore: il sogno è sempre David Hancko.