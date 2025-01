Juventusnews24.com - Cambiaso Manchester City, la rivelazione del The Mirror non lascia dubbi: gli inglesi hanno preso questa decisione sul terzino della Juve

di RedazionentusNews24, ladall'Inghilterra sul: ecco come si muoverà il club ingleseIl Theha fatto il punto su quelle che potrebbero essere le mosse in entrata del, club che ha già speso molto insessione invernale. Secondo quanto riportato dal portale inglese, è improbabile che la squadra allenata da Pep Guardiola prenda in considerazione l'acquisto di Andrea.Ilè uno dei nomi caldi del calciomercatoe alsarebbe stata respinta un'offerta di 54,5 milioni di sterline per il bianconero in quanto la richiesta dei bianconeri è di 75,5 milioni di sterline (circa 85 milioni di euro).