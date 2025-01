Inter-news.it - Calhanoglu salta pure Milan-Inter? E Inzaghi valuta Barella – TS

Leggi su Inter-news.it

In casaè già vigilia di partita, con Simoneche proprio oggi parlerà in conferenza stampa. Prima il Monaco e poi il: le ultime sue Nicolò.SETTIMANA – Il calendario si infittisce e l’non ha tempo di prendersi delle pause. Chiusa la porta Lecce, ora bisogna pensare al Monaco e poi al. Due sfide molto importanti: una in chiave Europa, in quanto con un pareggio, i nerazzurri si qualificherebbero direttamente agli ottavi di finale di Champions League senza passare dagli spareggi; l’altra in campionato. Sarà il terzo derby stagionale, il secondo in questo 2025. Basta errori e sconfitte, il Napoli viaggia fortissimo. Oggi è vigilia efarà il punto sulla situazione anche per quanto riguarda gli infortunati. Occhio alle condizioni del lungodegente Hakane di Nicolò