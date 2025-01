Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic cerca un centrocampista: ma deve essere italiano! Il motivo

Leggi su Dailymilan.it

un rinforzo a centrocampo per ilin questa sessione di: maitaliano! Ecco perchési! La dirigenza del club di via Aldo Rossi non ha intenzione di fermarsi all’acquisto di un attaccante – Santiago Gimenez è il favorito numero uno – e starebbe prendendo in considerazione la possibilità di dare un’alternativa a centrocampo a mister Sergio Conceicao, così da permettere a Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders di rifiatare ogni tanto.I rossoneri, però, sono vincolati da una normativa per cui devono acquistare un giocatore italiano o che sia cresciuto in un vivaio italiano. Questo, per rispettare le liste. L’identikit è, quindi, stato tracciato: prezzo contenuto, pronto fin da subito per giocare e, nota più importante,passato per dei vivai italiani per 36 mesi tra i 15 e i 21 anni.