Calciomercato Milan Giorgio Furlani ha il sì di RedBird | Santiago Gimenez in campo contro l’Inter? La situazione

Ilinsiste sulha il sì diper: può scendere ingià? Cresce l’ottimismo per l’arrivo dial. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato del club di via Aldo Rossinon partirà per la trasferta di Champions League in Croaziala Dinamo Zagabria, per restare ao e trattare con il Feyenoord. Ricordiamo che l’attaccante messicano ha già dato il suo benestare per il trasferimento in rossonero.Adesso, per, la dirigenza deldovrà trovare la quadra con il club olandese per cercare di arrivare a un accordo, tenendo conto delle alte richieste del Feyenoord, che non ha intenzione di svendere al di sotto dei 40 milioni di euro. Le prossime 48 ore saranno decisive per il possibile arrivo del bomber messicano in rossonero e la decisione finale dovrebbe arrivare nella giornata di giovedì, al termine della fase a gironi di Champions.