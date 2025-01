Juventusnews24.com - Calciomercato Juve (Sky), potrebbe non arrivare un nuovo difensore! Fase di stallo: cosa serve per sbloccare la situazione. Il punto sulle possibili uscite

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, tutti gli aggiornamenti sul possibile colpo in difesa dei bianconeri: i dettagli sul repartoIlcontinua a cercare unma, da qui al 3 febbraio, i bianconeriro non fare altri acquisti se questi non sono al livello dei bianconeri. A riportarlo è Gianluca Di Marzio a SkyL’Originale.PAROLE – «? Molto è legato alle. Oltre ai contatti non è ancora arrivata l’offerta del City per Cambiaso chedopo la partita di Champions League in caso di vittoria. Ci sono delle offerte in prestito per Fagioli. Se lanon farà una cessione importante andrà su unprestito ma comunque deve essere un giocatore da, un giocatore di livello altrimenti non verrà acquistato nessuno».