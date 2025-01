Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, due nomi per il dopo Vlahovic: si punta su di loro se parte Dusan. Gli obiettivi nel mirino

Il Calciomercato Juve starebbe già guardando oltre. Come spiega la Gazzetta dello Sport, il club bianconero potrebbe rinunciare al serbo, che non ha ad oggi intenzione di rinnovare il proprio contratto. In lista per l'attacco i nomi principali sarebbero due. In primis quel Zirkzee di cui si è tanto parlato e grande pupillo di Thiago Motta, seguito a ruota da Osimhen, che gode di ottimi rapporti con Giuntoli, con cui ha vinto lo Scudetto a Napoli.