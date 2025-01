Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D. Un altro pari per la Folgore. Domani arriva la Pro Palazzolo

Come all’andata così al ritorno. Contro il Sangiuliano laCaratese non riesce a vincere. Duediverse, ma nella sostanza contro la formazione milanese sonoti due pareggi che lasciano un po’ di amaro in bocca nell’entourage azzurro. Prosegue comunque la striscia di imbattibilità giunta ora a quota 12 risultati di fila. Nemmeno l’inserimento al centro dell’attacco dell’ariete Nicola Ferrari basta a scardinare la difesa di mister Pallavicini. Le 12 gare senza sconfitte non riescono però a mettere paura all’indomita capolista Ospitaletto che, invece, il suo dovere fino in fondo lo fa alla grande, batte l’Arconatese e va a +8. Ma è un mese di gennaio che non lascia un attimo di respiro perchénel girone B diD si torna in campo per il secondo turno infrasettimanale del 2025 che porta a quota 6 i match disputati nel nuovo anno.