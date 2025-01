.com - Calcio / Risultati e marcatori 7° giornata campionato Allievi regionale e provinciale

Continua con grande equilibrio la faseche dovrà determinare le tre che accederanno ai play off per il titolo. Nelvincono sempre Barbara Monserra e Ancona VALLESINA, 21 gennaio 2025 – Continua con grande equilibrio la faseche dovrà determinare le tre che accederanno ai play off per il titolo.Nel girone A a pari merito ancora K Sport Montecchio e Vigor Senigallia con le nostre interviste ai due tecnici. In quello B il Moie Vallesina dopo il pari del turno precedente ha ripreso a vincere. Nelmarcia senza ostscoli per Barbara Monserra e Ancona.Per ciò che riguarda il mondo, giovani che si stanno mettendo in evidenza e che vengono selezionati per dei provini da club professionisti da segnalare Reda Ruggeri, Lorenzo Centini Lorenzo e Francesco Broda.