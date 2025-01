Romadailynews.it - Calcio: pronto piano sicurezza per partita Roma-Eintracht, ritrovo a piazzale Canestre

Leggi su Romadailynews.it

Sono state messe a punto le misure organizzative per la gestione dellain occasione della gara didi Francoforte, con il sigillo del tavolo tecnico tenutosi nella mattina odierna, presieduto dal Questore di, alla presenza di tutti gli attori coinvolti. I riflettori sull’evento saranno accesi sin dalla mattina di domani, quando si prevede arriveranno nella Capitale i primi gruppi di tifosi ospiti. Attesi anche tifosi provenienti da altre citta’ italiane ed europee.L’attenzione sara’ rivolta non solo sull’area dello stadio Olimpico, dunque, ma anche sul centro storico, che, per la circostanza, e’ stato mappato con la perimetrazione di sei diverse zone, che saranno affidate alla tutela di equipaggi delle forze di polizia, nonche’ a contingenti della forza pubblica, dalla mattina di domani, senza soluzione di continuita’, fino a venerdi’ mattina.