Calcio Dilettanti | volano San Giuliano ed Urbino

Pisa 28 gennaio 2025 – Ventesima giornata del campionato di Promozione molto positiva per le nostre due compagini. Vincono sia il Sanin casa che l’Taccola in trasferta. Resta in vetta il Sanche piega 2 – 1 il Firenze Ovest e sale a quarantaquattro punti, al pari della Real Cerretese che espugna 0 – 3 il campo della Valdinievole Montecatini. Sblocca la gara Di Paola, pareggiano gli ospiti, ma Gremigni segna la rete della vittoria a venti minuti dalla fine. Tre punti importanti per mister Roventini in attesa della trasferta a Pontermoli. San: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Ghelardoni A., Pasquini, Carani, Doveri L., Niccolai, Di Paola, Doveri G., Brega. A disposizione Contini, Lici, Susini, Bozzi, Bindi, Cantini, Nacci, Bellucci, Ghelardoni M.. All. Roventini Firenze Ovest: Soccodato, De Felice, Chiariello, Ussia, Marghi, Ciofi, Ammannati, Nieri, Petracci, Giannini, Angiolini.