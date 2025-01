Lanazione.it - Calano le assunzioni per le imprese pisane: ecco i settori più colpiti

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 28 gennaio 2025 -lenelledella provincia di Pisa per il primo trimestre del 2025. Tuttavia, emergono segnali differenziati tra i territori e ieconomici, con un mismatch persistente tra domanda e offerta di lavoro, causato principalmente dalla carenza di candidati. Il manifatturiero registra un calo dellein tutte le province, con flessioni a due cifre a Massa-Carrara e Pisa. Anche le costruzioni mostrano segnali negativi. Leprogrammate nei servizi sono in crescita, con una domanda trainata dal turismo e dai servizi alla persona. Questo il quadro che emerge dall’analisi dei dati del Sistema informativo Excelsior, un’indagine nazionale che fornisce dati su base provinciale realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e condotta con il supporto dell’Istituto Studi e Ricerche – ISR e della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, su un campione di oltre 2.