Panorama.it - Bussola per la competitività: primo passo verso il futuro del Green Deal

Leggi su Panorama.it

Qual è ildeleuropeo? L’appuntamento è per domani, quando la Commissione europea presenterà ufficialmente la suaper la, per riaccendere industria, finanza e mercato unico. Il, faro della politica di Bruxelles da anni e ancora fortemente nel Dna europeo, divide. I fronti sono sempre due: Francia e Germania sostenitori da una parte (con qualche scricchiolio ultimamente) e imprese e tre quarti dei Paesi, che da anni chiedono un andamento più lento delle politiche.Così, con un Europa spaccata, bisogno di(anche in chiave di risposta ai dazi americani) eda “salvare”, la Commissione presenterà la prima parte dell’agenda per la(competitiveness compass). Una road map che punta a rendere la regolamentazione europea più semplice e veloce, sulla scia dei suggerimenti del Rapporto Draghi suldellaeuropea.