Buongiorno cosa filtra per Roma-Napoli | le ultimissime sul rientro dall’infortunio

Ultime Calcio– Novità relative aldi Alessandroin vista della sfida contro lada Castel Volturno Per le ultime calcioarrivano importanti novità sulin campo di Alessandro. Il difensore si è infortunato seriamente alla schiena oltre un mese fa e ha saltato gli ultimi impegni con gli azzurri. Dopo un inizio di stagione super, il centrale si è visto costretto a saltare le partite contro Genoa, Venezia, Fiorentina, Verona, Atalanta e Juventus.Nonostante la pesantissima assenza dal campo, ilè riuscito a portare a casa 18 punti, merito di prestazioni super dei suoi compagni. Su tutte anche quelle di chi lo ha sostituito, come Juan Jesus, che non ha fatto per nulla rimpiangere l’ex Toro. Per i tifosi era quasi impossibile immaginare di portare a casa questo bottino, senza quello che per molti era il calciatore meno sostituibile di tutta la rosa.