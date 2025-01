Dayitalianews.com - Bologna, residente picchiato nella notte da una baby gang

Giancarlo Gregori, un cittadino diche vive in via San Vittore, all’angolo con via San Mamolo, è stato aggredito violentemente da un gruppo di giovanidel 26 gennaio. L’attacco sarebbe scaturito da un presunto lancio d’acqua dalla finestra, gesto che avrebbe provocato la reazione eccessiva dellatra sabato 25 e domenica 26 gennaio si è verificato un episodio che, tuttavia, non è un caso unico. Da diversi mesi, infatti, via San Mamolo è diventata un luogo di ritrovo per gruppi di ragazzi che, specialmente nei fine settimana, si rendono protagonisti di atteggiamenti molesti.“Guardate come mi hanno ridotto, qui è pericoloso”, ha detto Giancarlo Gregori al Resto del Carlino, ancora visibilmente scosso dall’accaduto. Dopo il lancio dell’acqua ghiacciata, una decina di ragazzi si sarebbe separata dal resto del gruppo, avvicinandosi all’ingresso di via San Vittore, da dove ritenevano fosse partito il gavettone.