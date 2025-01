Ilgiorno.it - Boeri e Zucchi, in 6 anni oltre 1.000 messaggi con il progettista Tamburelli. Ecco cosa sapiamo dell’inchiesta

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 28 gennaio 2025 -1000in 6tra PierPaolo, ilche avrebbe svolto, secondo i pm di Milano, un ruolo "occulto" per influenzare l'assegnazione del bando sulla progettazione della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura alla cordata vincitrice, e gli architetti Cinoe Stefano, il primo componente e il secondo presidente della commissione giudicatrice. Richiesta di arresti domiciliari e accuse Il dato viene riportato nella richiesta di arresti domiciliari per le due archistar e per lo stesso, firmata dai pm Filippini, Clerici e Serafini, già respinta dal gip Luigi Iannelli sul profilo dell'inquinamento probatorio contestato e che dovrà valutare, dopo gli interrogatori del 4 febbraio, l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione.