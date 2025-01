Movieplayer.it - Blood Star, recensione: le strade del New Mexico per un godibile b-movie

Lawrence Jacomelli dirige un film che riprende i crismi di Duel e La Macchina Nera, per affrontare in modo non scontato il tema della misoginia. Protagonista Britni Camacho. In streaming. Dopo una lunga carriera come regista di spot televisivi, il britannico Lawrence Jacomelli mette insieme tutta la sua voglia di fare cinema, costruendo quello che è, tecnicamente, il più classico dei b-ideato sullo schema dell'horror thriller. Girato nel 2023,ha fatto il giro di diversi festival di genere, arrivando in Italia direttamente in streaming, negli store pay-per-view di Amazon, Sky, Apple. Un consiglio: oltre ai cataloghi on-demand delle varie piattaforme, date un'occhiata alle offerte a noleggio, ci sono chicche inaspettate e titoli inediti. Incuriositi dal plot, tanto banale quanto efficace, ci siamo lanciati nella visione, rimanendo sorpresi .