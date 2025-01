Ilfattoquotidiano.it - “Blake Lively ruttava e scoreggiava sul set di Gossip Girl, poi parlava male degli altri. È abituata ad essere adorata”: la rivelazione dell’ex collega Rossella Rago

oggi ha 37 anni ed è la conduttrice della popolare serie di cucina italiana su YouTube “Cooking with Nonna”. Nel curriculum della donna c’è anche il ruolo di comparsa ul set della fortunata serie tv “”, dove tra i protagonisti c’era proprio. L’attrice ha fatto una causa contro ile regista Justin Baldoni e alla produzione in merito a presunte molestie sul set del film “It Ends With Us”. L’accusato ha replicato con una contro denuncia ae al marito Ryan Reynolds per diffamazione e 400 milioni di dollari di risarcimento.al Daily Mail ha affermato di nonaffato stupita della causa die di aver preso di mira Baldoni “perché è”. Poi ha rivelato alcuni aneddoti legati alle riprese sul set di”: “nel bel mezzo del set, si comportava come se fossimo fortunati ad annusare le sue scoregge“, ha detto su TikTok.