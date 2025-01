Piperspettacoloitaliano.it - Blackout 2 anticipazioni ultima puntata del 4 febbraio 2025, la trama degli episodi 7-8

Termina la seconda estagione di2, intitolata Le Verità Nascoste. Finalmente, o almeno si spera, si verrà a sapere cosa è successo veramente nella misteriosa Valle del Vanoi. La fiction con Alessandro Preziosi troverà un punto conclusivo che tutti stanno aspettando. Ecco, per voi, ledell’di2 in onda il 4su Rai 1.di martedì 4L’elicottero ha subito un guasto, è l’ennesimo mistero. Per Giovanni troppe cose non tornano, non da ultimo, la morte di Natasha. Giovanni cerca la complicità di Marco per smascherare la poliziotta.7-8Elena, la figlia di Giovanni, scopre l’esistenza del bunker e avverte il padre che riesce a fuggire. Intanto dalle pendici delle montagne arriva all’albergo il gruppo di malviventi alleato di Federica che, sotto la minaccia delle armi, rinchiudono tutti gli ospiti in un magazzino tranne Marco e la sua famiglia.